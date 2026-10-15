दुनिया के स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट

दुनिया के स्मार्टफोन बाजार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, शिपमेंट 22 प्रतिशत घटी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:21 pm Oct 15, 202612:21 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में स्मार्टफोन बाजार की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रिसर्च कंपनी IDC के मुताबिक, सितंबर तिमाही में स्मार्टफोन की शिपमेंट में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह बाजार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताई गई है। कंपनी का अनुमान है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। इसका असर मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के कारोबार, कमाई और नए फोन पेश करने की योजनाओं पर पड़ रहा है।