FSSAI ने एवरेस्ट को जीरा पाउडर वापस मंगाने का दिया आदेश, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को बाजार से 'प्री-पैक्ड जीरा पाउडर' वापस मंगाने का निर्देश दिया है क्योंकि नूमने की जांच में इसे खाने के लिए असुरक्षित पाया गया। FSSAI ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कंफेक्शनर्स का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने बताया कि वह देशभर में ग्राहकों की सेहत की सुरक्षा के लिए कड़े नियमों का पालन करवा रहा है।