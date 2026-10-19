फॉक्सकॉन खरीदेगी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कारोबार में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

फॉक्सकॉन खरीदेगी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कारोबार में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी, 6,900 करोड़ रुपये में होगा सौदा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:35 pm Oct 19, 202605:35 pm

क्या है खबर?

ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन जापान की मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के वाहन पुर्जे बनाने वाले कारोबार में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते से फॉक्सकॉन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों कंपनियां अपनी तकनीक और निर्माण के अनुभव को मिलाकर काम करेंगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में चीनी कंपनियों से मुकाबला लगातार बढ़ रहा है।