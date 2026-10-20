फ्लिपकार्ट की फूड डिलीवरी सर्विस की टेस्टिंग शुरू

फ्लिपकार्ट की फूड डिलीवरी सर्विस की टेस्टिंग शुरू, 8,000 कर्मचारी कर रहे इस्तेमाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:59 pm Oct 20, 202601:59 pm

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जल्द ही भारत में खाने की डिलीवरी सेवा शुरू कर सकती है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अक्टूबर के आखिर तक इस सेवा को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए फ्लिपकार्ट स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। फिलहाल कंपनी बेंगलुरु में इसकी जांच कर रही है। इस सेवा का नाम 'ईट-इन बाय मिनट्स' बताया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।