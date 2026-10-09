एलन मस्क नहीं रहें खरबपति

एलन मस्क नहीं रहें खरबपति, एक दिन में 3,500 अरब रुपये घटी संपत्ति

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:02 pm Oct 09, 202601:02 pm

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क को बड़ा झटका लगा है। स्पेस-X और टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण एक ही दिन में उनकी संपत्ति 36.4 अरब डॉलर (लगभग 3,500 अरब रुपये) घट गई। फोर्ब्स के अनुसार, 8 अक्टूबर को उनकी अनुमानित कुल संपत्ति गिरकर 991.6 अरब डॉलर (लगभग 95,200 अरब रुपये) रह गई। इस नुकसान के साथ ही वह उनका खरबपति का दर्जा चला गया। 3 दिन पहले ही उन्होंने यह स्तर दोबारा हासिल किया था।