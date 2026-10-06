एलन मस्क फिर बने खरबपति

एलन मस्क फिर बने खरबपति, संपत्ति बढकर 100 लाख करोड़ रुपये हुई

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:19 am Oct 06, 202611:19 am

क्या है खबर?

एलन मस्क एक बार फिर खरबपति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, सोमवार (5 अक्टूबर) को उनकी संपत्ति 65 अरब डॉलर बढ़कर 1.04 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 100 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई। यह करीब तीन महीने बाद हुआ है, जब उनकी कुल संपत्ति फिर 13 अंकों में पहुंची है। मस्क की संपत्ति में यह तेज बढ़ोतरी उनकी कंपनियों के शेयरों में आए उछाल से जुड़ी है। वह जून में भी दुनिया के पहले खरबपति बने थे।