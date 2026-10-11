फेस्टिव सेल के पहले 2 दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग जबरदस्त रही है

ई-कॉमर्स कंपनियों ने फेस्टिव सेल के पहले 2 दिनों में 24,000 करोड़ रुपये का सामान बेचा

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स कंपनियों ने त्योहारी सीजन की बिक्री के पहले 2 दिनों में लगभग 24,000 करोड़ रुपये का सामान बेचा है। यह आंकड़ा रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में सामने आया है। ऑर्डर की संख्या में वृद्धि के कारण यह बिक्री हुई है, जिसमें मोबाइल फोन का मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा है। कंसल्टेंसी फर्म का अनुमान है कि खरीदारों ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, एजियो और कई अन्य मार्केटप्लेस समेत सभी प्लेटफॉर्म पर लगभग 8-9 करोड़ ऑर्डर दिए।