EPF पासबुक में एंट्री गायब हो तो घबराएं नहीं

सैलरी से PF कटने के बाद भी पासबुक में नहीं दिखे तो करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:51 am Oct 05, 202608:51 am

क्या है खबर?

EPF पासबुक में किसी महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है तो तुरंत यह मान लेना ठीक नहीं है कि एम्प्लॉयर ने पैसा जमा नहीं किया। कई बार रकम जमा होने और पासबुक में एंट्री दिखने में समय लग सकता है। पहले सैलरी स्लिप और पासबुक की एंट्री मिलाएं। नियम के मुताबिक एम्प्लॉयर को अगले महीने की 15 तारीख तक PF कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है। इसके बाद भी एंट्री नहीं दिखे तो जांच करें।