सैलरी से PF कटने के बाद भी पासबुक में नहीं दिखे तो करें ये काम
क्या है खबर?
EPF पासबुक में किसी महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है तो तुरंत यह मान लेना ठीक नहीं है कि एम्प्लॉयर ने पैसा जमा नहीं किया। कई बार रकम जमा होने और पासबुक में एंट्री दिखने में समय लग सकता है। पहले सैलरी स्लिप और पासबुक की एंट्री मिलाएं। नियम के मुताबिक एम्प्लॉयर को अगले महीने की 15 तारीख तक PF कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है। इसके बाद भी एंट्री नहीं दिखे तो जांच करें।
#1
पहले सैलरी स्लिप से PF की रकम मिलाएं
सबसे पहले उस महीने की सैलरी स्लिप निकालें और उसमें दिख रहे PF डिडक्शन को EPF पासबुक से मिलाएं।
अगर सैलरी से पैसा कटा है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है, तो कंपनी की HR या पेरोल टीम से बात करें। उनसे पूछें कि संबंधित महीने का ECR दाखिल हुआ है या नहीं और PF का भुगतान हुआ है या नहीं।
भुगतान हो चुका है तो चालान या पेमेंट की जानकारी भी मांगें।
#2
कंपनी से ECR और पेमेंट की जानकारी लें
कंपनी से जानकारी मिलने के बाद भी समस्या दूर नहीं होती है, तो EPFO के शिकायत प्लेटफॉर्म EPFiGMS पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
शिकायत में उस महीने की जानकारी दें जिसका PF नहीं दिख रहा है। सैलरी स्लिप और जरूरी दस्तावेज साथ लगाएं। अगर UAN, सैलरी या PF की जानकारी में कोई गलती है, तो कंपनी से उसे ठीक कराने को कहें।
शिकायत का रेफरेंस नंबर संभालकर रखें और रिकॉर्ड भी रखें।
#3
कई महीने की एंट्री गायब हो तो शिकायत करें
एक महीने की एंट्री देर से दिखना अलग बात है, लेकिन लगातार कई महीनों का PF नहीं दिख रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें।
हर महीने सैलरी स्लिप और EPF पासबुक जांचते रहें, खासकर नौकरी बदलने या पेरोल में बदलाव के बाद। पुराने एम्प्लॉयर का मामला हो तो शिकायत में कंपनी का नाम और संबंधित महीनों की जानकारी दें।
UAN, आधार, बैंक विवरण या OTP किसी अनजान व्यक्ति को न दें।