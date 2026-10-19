कैरेक्टर AI के कर्मचारियों को नौकरी देगी डिज्नी

कैरेक्टर AI के 60 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी देगी डिज्नी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:20 pm Oct 19, 202612:20 pm

क्या है खबर?

डिज्नी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट बनाने वाली कंपनी कैरेक्टर AI के ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी देने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, डिज्नी कम से कम 60 कर्मचारियों को नौकरी का ऑफर देने पर राजी हुई है। ये कंपनी के ज्यादातर कर्मचारी हैं। इस बारे में दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते की जानकारी एक कानूनी दस्तावेज से सामने आई है। हालांकि, दूसरी कंपनी इससे बेहतर ऑफर देकर इस समझौते को बदल सकती है।