डाक विभाग हिमाचल प्रदेश में ड्रोन डिलीवरी सेवा का विस्तार करने जा रहा है

डाक विभाग हिमाचल प्रदेश में 110 मार्गों पर करेगा ड्रोन डिलीवरी का विस्तार

क्या है खबर?

आधुनिकता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए डाक विभाग ने अपनी ड्रोन-आधारित मेल और पार्सल डिलीवरी सेवा का विस्तार करने की घोषणा की है। यह पहल हिमाचल प्रदेश के 110 मार्गों पर शुरू की जाएगी, जिसमें दूर-दराज और दुर्गम पहाड़ी गांव शामिल होंगे। इससे उन क्षेत्रों तक डाक पहुंचाना आसान होगा, जहां सड़क मार्ग से पहुंचने में अधिक समय लगता है। यह घोषणा विश्व डाक दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने की।