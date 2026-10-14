कच्चा तेल 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब

कच्चा तेल 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब, क्यों देखने को मिल रही तेजी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:24 am Oct 14, 202611:24 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड का भाव 106.58 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 94.94 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस तेजी के बीच कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर की ओर बढ़ती दिख रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आए इस बदलाव पर दुनियाभर के खरीदारों और कारोबारियों की नजर बनी हुई है।