स्टिंग को अदालत से नहीं मिली राहत

स्टिंग की बोतलों पर 'एनर्जी ड्रिंक' लिखने को लेकर विवाद, पेप्सिको को राहत नहीं

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:27 pm Oct 12, 202606:27 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पेप्सिको को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के नए स्टॉक पर तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। मामला उत्पाद पर 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल से जुड़ा है। अदालत ने विवाद को दोबारा एकल न्यायाधीश के पास भेजते हुए एक सप्ताह के भीतर फैसला देने को कहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। कंपनी को उत्पादन पर लगी रोक हटने का इंतजार करना होगा।