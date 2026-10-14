भारत में निवेश दोगुना करेगी ब्लैकस्टोन

भारत में निवेश दोगुना करेगी ब्लैकस्टोन, 5 साल में 4,800 अरब रुपये लगाने की योजना

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:14 pm Oct 14, 202612:14 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन भारत में अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अगले 5 साल में भारत में अपना निवेश मौजूदा 50 अरब डॉलर (लगभग 4,800 अरब रुपये) से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर (लगभग 9,600 अरब रुपये) करना चाहती है। ब्लैकस्टोन के अध्यक्ष जॉन ग्रे ने इंटरव्यू में भारत की आर्थिक वृद्धि, बढ़ते मध्यम वर्ग, बुनियादी सुविधाओं के विकास और तकनीकी क्षमता को निवेश बढ़ाने की अहम वजह बताया है।