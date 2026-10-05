रिटायरमेंट की तैयारी में अभी से रखें ध्यान

रिटायरमेंट फंड बनाते समय इन गलतियों को बिल्कुल न करें

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:47 am Oct 05, 202608:47 am

क्या है खबर?

रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा जमा करते जाना ही काफी नहीं है। नौकरी के बाद कितने साल तक पैसा चाहिए और उस समय खर्च कितना होगा, इसका अंदाजा भी होना चाहिए। आज का खर्च भविष्य में उतना ही रहे, यह जरूरी नहीं है। महंगाई और इलाज जैसे खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट की तैयारी करते समय कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है, ताकि बाद में पैसों की कमी न पड़े।