एंथ्रोपिक और एनस्केल के बीच डील

एंथ्रोपिक की एनस्केल से दूसरे बड़े सौदे की तैयारी, अमेरिका में बनेगा डाटा सेंटर

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:02 pm Oct 20, 202612:02 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक अपने कंप्यूटिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए एनस्केल के साथ करीब 45 अरब डॉलर (लगभग 4,300 अरब रुपये) की नई डील पर बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते के तहत अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में 460 मेगावाट क्षमता वाला दूसरा डाटा सेंटर बनाया जा सकता है। हालांकि, दोनों कंपनियों के बीच अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है और शर्तों में बदलाव संभव है।