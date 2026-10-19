अमेजन में फिर छंटनी की तैयारी, 5,000 डिलीवरी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

अमेजन का कहना है कि नया कानून लागू होने पर डिलीवरी में ज्यादा समय लग सकता है और ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

कंपनी की ओर से कराए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि न्यूयॉर्क के लोगों का सालाना खर्च 664 डॉलर तक बढ़ सकता है। वहीं, कंपनी दुनियाभर में नौकरियां घटाने की प्रक्रिया भी चला रही है।

छंटनी की योजना के बीच कंपनी AI और डाटा सेंटर पर भारी निवेश कर रही है।