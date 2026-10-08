अमेजन के फिर की छंटनी

अमेजन ने फिर की छंटनी, भारत में भी कर्मचारियों की गई नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:57 pm Oct 08, 202602:57 pm

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस बार कम संख्या में पद प्रभावित हुए हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में कर्मचारी इसकी चपेट में आए हैं। दुनियाभर में 1,000 से कम कॉरपोरेट कर्मचारियों की नौकरी जाने की बात कही जा रही है। यह कटौती अमेजन के मुख्य रिटेल कारोबार समेत कई टीमों में की गई है।