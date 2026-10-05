इंडिगो से हवाई सफर होगा महंगा

इंडिगो से हवाई सफर होगा महंगा, 6 अक्टूबर से बढ़ेगा फ्यूल चार्ज

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:22 pm Oct 05, 202603:22 pm

क्या है खबर?

भारत की बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। एयरलाइन ने 5 अक्टूबर को बताया कि बढ़े हुए चार्ज 6 अक्टूबर, 2026 से की गई सभी नई बुकिंग पर लागू होंगे। कंपनी ने कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत लगातार बढ़ रही है। हाल में इसकी कीमत में एक महीने में 14 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे एयरलाइनों की लागत बढ़ रही है।