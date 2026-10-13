अडाणी एंटरप्राइजेज-जैबिल डाटा सेंटर के लिए हार्डवेयर बनाएंगी

अडाणी एंटरप्राइजेज-जैबिल डाटा सेंटर के लिए बनाएंगी हार्डवेयर, संयुक्त उद्यम के लिए मिलाया हाथ

क्या है खबर?

अडाणी एंटरप्राइजेज ने जैबिल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा सेंटर उपकरण बनाने के लिए संयुक्त उद्यम (JV) बनाने के मकसद से समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मल्टी-गीगावाट AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। इस प्रस्तावित वेंचर में AI रैक, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग उपकरण के साथ-साथ पावर वितरण यूनिट, लिक्विड-कूलिंग सिस्टम और ट्रांसफॉर्मर बनाए जाएंगे। यह भारत और वैश्विक बाजार में डाटा सेंटर ऑपरेटर्स, हाइपरस्केलर, नियो-क्लाउड और एंटरप्राइज की जरूरतों को पूरा करेगा।