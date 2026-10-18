टेस्ला ने रोडस्टर के लिए भारत में बुकिंग शुरू की है

टेस्ला की फ्लाइंग कार रोडस्टर की भारत में बुकिंग शुरू, जानिए कितना पैसा देना होगा

क्या है खबर?

टेस्ला ने हाल ही में टेक्सास में पेश की गई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर के लिए भारत में भी बुकिंग खोल दी है। इसमें 'थ्रस्ट' कॉन्फिगरेशन के लिए कुल बुकिंग भुगतान 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि रोडस्टर परफॉरमेंस के लिए 50.06 लाख रुपये देने होंगे। ग्राहकों को शुरुआत में 5.01 लाख रुपये का भुगतान करना होगा और बाकी की रकम 10 दिनों के भीतर देनी होगी। यह गाड़ी की अंतिम कीमत नहीं है, केवल बुकिंग राशि है।