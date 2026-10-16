टेस्ला रोडस्टर का नया अवतार पेश

टेस्ला रोडस्टर का नया अवतार पेश, 2028 में आएगी मस्क की उड़ने वाली खास कार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:16 am Oct 16, 202609:16 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपनी नई रोडस्टर कार को दुनिया के सामने पेश किया है। इस कार में स्पेस-X की तकनीक से जुड़े खास थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से कार को हवा में उठाने और घुमाने का दावा किया गया है। मस्क ने इसे बेहद खास कार बताया है। कंपनी के मुताबिक, नई रोडस्टर का उत्पादन 2028 में शुरू हो सकता है। हालांकि, अभी इसकी पूरी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।