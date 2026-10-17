रेनो डस्टर हाइब्रिड ज्यादा माइलेज के साथ आती है

रेनो डस्टर हाइब्रिड भारत में लॉन्च, जानिए कितना देगी माइलेज

क्या है खबर?

रेनो ने भारत में डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 को लॉन्च कर दिया है, जिससे SUV की मौजूदा टर्बो-पेट्रोल लाइनअप का विस्तार हुआ है। ARAI प्रमाणित 29 किलाेमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ यह हाइब्रिड कार उन खरीदारों के लिए है, जो बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ कम ईंधन की खपत चाहते हैं। यह मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन को टक्कर देगी। यह 3 वेरिएंट्स- इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध होगी।