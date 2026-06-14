महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 64 रन से हरा दिया। पाकिस्तान 2016 के टी-20 विश्व कप के बाद भारत को इस टूर्नामेंट में नहीं हरा पाई है। भारत ने जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 170/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रन पर ऑलआउट हो गई।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम के 2 बल्लेबाज 18 रन पर पवेलियन में थे। इसके बाद स्मृति मंधाना (68) और हरमनप्रीत कौर (36) ने पारी संभाली। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने केवल 17 गेंदों में 34 रन बनाए। 19वें ओवर में तो 23 रन आए। जवाब में मुनीबा अली (41) को छोड़ पाकिस्तान का कोई और बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए।
पचासा
मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया दूसरा अर्धशतक
मंधाना के कई कैच पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने छोड़े। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए 44 गेंदों का सामना कर 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.55 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 34वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। हरमनप्रीत के साथ उन्होंने 63 गेंदों में 91 रन की साझेदारी निभाई। महिला टी-20 विश्व कप में उनका 5वां अर्धशतक रहा।
उपलब्धि
मंधाना ने हासिल की ये उपलब्धि
मंधाना ने महिला टी-20 विश्व कप में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया। यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां 50+ का स्कोर रहा। इसके साथ ही वह महिला टी-20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 बार 50+ का स्कोर बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में हरमनप्रीत और मिताली राज के साथ शामिल हो गईं हैं। इस सूची में पूनम राउत 3 अर्धशतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
इतिहास
शफाली वर्मा ने रचा इतिहास
शफाली वर्मा ने महिला टी-20 विश्व कप में इतिहास रच दिया। वह टूर्नामेंट के किसी मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के महिला टी-20 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में हासिल की। हालांकि, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वह पहले ही ओवर में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गईं।
दिग्गज
दीप्ति ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
दीप्ति ने मैच में 5 विकेट चटकाए। वह महिला क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिन गेंदबाज बन गईं हैं। भारत के लिए वह यह कारनामा करने वालीं वह दूसरी गेंदबाज हैं। उन्होंने टेस्ट में 22, वनडे में 166 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 166 विकेट चटकाए हैं। उनके 354 विकेट हो गए हैं। भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ झूलन गोस्वामी (355) ने लिए हैं। इस विश्व कप में दीप्ति उनका रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही दीप्ति की गेंदबाजी
दीप्ति ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट केवल 2.50 की रही। इस खिलाड़ी ने गुल फिरोजा (12), आयशा जफर (12), आलिया रियाज (18), नाशरा संधु (4) और तास्मिया रूबाब (0) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने एक रन आउट भी किया। दीप्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया। उनके अलावा श्री चरणी ने मैच में 3 विकेट लिए।
सर्वश्रेष्ठ
टी-20 विश्व कप में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
दीप्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 रन देकर 5 विकेट झटके और भारत की ओर से टूर्नामेंट के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने रेणुका सिंह के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इस सूची में प्रियांका रॉय (5/16 बनाम पाकिस्तान, 2009), डायना डेविड (4/12 बनाम श्रीलंका, 2010) और पूनम यादव (4/19 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2020) भी शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
दीप्ति टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज
दीप्ति ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति के नाम अब 145 मैचों में 166 विकेट हो गए हैं। उन्होंने थाईलैंड की नत्ताया पुथावोंग (165 विकेट) को पीछे छोड़ा। इस सूची में रवांडा की हेनरिएट इशिम्वे (160 विकेट), ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट (152 विकेट) और थाईलैंड की नन्नापट कोंचरोएनकाई कमचोमफु (148 विकेट) भी शामिल हैं।