महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

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दीप्ति ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

दीप्ति ने मैच में 5 विकेट चटकाए। वह महिला क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिन गेंदबाज बन गईं हैं। भारत के लिए वह यह कारनामा करने वालीं वह दूसरी गेंदबाज हैं। उन्होंने टेस्ट में 22, वनडे में 166 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 166 विकेट चटकाए हैं। उनके 354 विकेट हो गए हैं। भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ झूलन गोस्वामी (355) ने लिए हैं। इस विश्व कप में दीप्ति उनका रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं।