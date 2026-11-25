वैभव सूर्यवंशी के कोच ने बड़ा बयान दिया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वैभव सूर्यवंशी के कोच का दावा, बोले- वनडे में जड़ेंगे तिहरा शतक, रिकॉर्ड तोड़ने गेल लौटेंगे

लेखन आदर्श कुमार 01:05 pm Nov 25, 202601:05 pm

क्या है खबर?

दोहा में मंगलवार (24 नवंबर) को वैभव सूर्यवंशी ने जो कारनामा किया, उससे उनके बचपन के कोच मनीष ओझा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उनके क्रिकेट करियर को करीब से संवारने वाले मनीष ने 2 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वैभव दोहरा शतक लगाएंगे। हालांकि, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन की पारी खेलने के अंदाज ने उनकी असाधारण प्रतिभा पर भरोसा करने वालों को भी हैरान कर दिया।