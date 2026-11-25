वैभव सूर्यवंशी के कोच का दावा, बोले- वनडे में जड़ेंगे तिहरा शतक, रिकॉर्ड तोड़ने गेल लौटेंगे
क्या है खबर?
दोहा में मंगलवार (24 नवंबर) को वैभव सूर्यवंशी ने जो कारनामा किया, उससे उनके बचपन के कोच मनीष ओझा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उनके क्रिकेट करियर को करीब से संवारने वाले मनीष ने 2 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वैभव दोहरा शतक लगाएंगे। हालांकि, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन की पारी खेलने के अंदाज ने उनकी असाधारण प्रतिभा पर भरोसा करने वालों को भी हैरान कर दिया।
तिहरा शतक
वैभव जड़ेंगे वनडे में तिहरा शतक- मनीष
वैभव की इस पारी ने उनके कोच को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह भविष्य में कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं।
मनीष ने इंडिया टुडे से वैभव की पारी के बाद कहा, "मुझे सच में लगता है कि एक दिन वह वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक भी लगा सकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "आज का प्रदर्शन असाधारण था। यह आक्रामक, मनोरंजक और शानदार बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना था।"
वापसी
वैभव का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गेल को वापस आना होगा- मनीष
कोच ने आगे कहा, "फिलहाल मुझे ऐसा कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता जो वैभव के रिकॉर्ड्स को तोड़ सके। इसके लिए शायद क्रिस गेल को वापस आना पड़ेगा। या वैभव का रिकॉर्ड सिर्फ वैभव ही तोड़ेंगे।"
कोच मनीष ने आगे बताया, "वैभव रिकॉर्ड या आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ गेंद को देखता है। वह बस एक ही बात समझता है कि अगर गेंद उसकी हिटिंग रेंज में है तो वह उस पर प्रहार करेगा चाहे कुछ भी हो।"
बातचीत
वैभव की कोच से हुई थी बात
कोच ने आगे कहा, "नेपाल के खिलाफ मैच के बाद मैंने उससे बात की थी। वह इस बात से निराश था कि उसके मुताबिक अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलते हुए वह आउट हो गया। वह अपने प्रदर्शन से खुश नहीं था। मैंने उसे समझाया कि क्रिकेट में इस तरह के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने हर मैच में शतक लगाया हो या रन बनाए हों।"
मौका
बेंच पर बैठकर कुछ नहीं कर पाएंगे वैभव
टी-20 की प्लेइंग इलेवन में नहीं मिल रहे मौके को लेकर कोच ने कहा, "वैभव ने मैदान पर उतरकर यह शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यह कारनामा बेंच पर बैठकर नहीं किया। एक खिलाड़ी मैदान पर उतरकर, परिस्थितियों का सामना करके, चुनौतियों से निपटकर और उन पर काबू पाकर ही सीखता है। इसी तरह अनुभव हासिल होता है। बेंच पर बैठकर आज तक किसी खिलाड़ी ने अनुभव हासिल नहीं किया है और न ही कभी कर पाएगा।"
पारी
5 मैचों की सीरीज में कम से कम 2 या 3 मौके वैभव को मिले
कोच ने आगे कहा, "अगर टीम प्रबंधन को लगता है कि वैभव बेंच पर बैठकर अनुभव हासिल करेंगे तो मेरे हिसाब से यह गलत है। भारत हाल में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन वैभव को 5 मैचों की सीरीज में मौके मिलने चाहिए। उन्हें कम से कम 2 या 3 मैच मिले। अगर वह एक पारी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अगले मैच में मौका मिलना चाहिए।"