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लॉर्ड्स टेस्ट: रोमांचक मोड़ पर पहुंचा पहला मुकाबला, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल
इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

लॉर्ड्स टेस्ट: रोमांचक मोड़ पर पहुंचा पहला मुकाबला, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल

लेखन आदर्श कुमार
Jun 05, 2026
11:55 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो गया है। कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 36 रन बनाए हैं। उसे जीत के लिए 218 रनों की जरूरत है। दिन का खेल खत्म होने तक डेवोन कॉनवे (12*) नाबाद थे। आखिरी गेंद पर विलियम ओ रुर्के (0) आउट हुए। ऐसे में आइए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा

दूसरे दिन का लेखा-जोखा 

न्यूजीलैंड की पहली पारी 113 रन पर समाप्त हुई। ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट चटकाए। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए और 226 रन पवेलियन लौट गए। एमिलियो गे (57) ने एकमात्र अर्धशतकीय पारी खेली। नाथन स्मिथ ने अच्छी गेंदबाजी की और 6 विकेट चटकाए। 254 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम को शुरुआती झटके लगे। टॉम लेथम (0), डेवोन कॉनवे (12 और केन विलियमसन (18) सस्ते में पवेलियन लौट गए।

विकेट

ऐसी रही स्मिथ की गेंदबाजी 

स्मिथ ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन के साथ 70 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.10 की रही। इस खिलाड़ी ने गे (57), जो रूट (8), जेमी स्मिथ (39), बेन स्टोक्स (0), जोश टंग (5) और ओली रॉबिन्सन (29) को अपना शिकार बनाया। पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 10.4 ओवर में एक मेडन के साथ 38 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने 3 मैच में 16 विकेट लिए हैं।

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पहला

रॉबिन्सन ने पहली बार लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल

रॉबिन्सन ने 10.5 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 39 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.60 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा 5 विकेट हॉल रहा, कीवी टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 38 पारियों में 21.98 की औसत और 2.76 की इकॉनमी से 81 विकेट चटकाए हैं।

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इतिहास

रॉबिन्सन ने रचा इतिहास 

रॉबिन्सन ने पहले दिन इतिहास रच दिया था। वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने किसी पारी में अपने पहले ही ओवर के दौरान 3 विकेट चटकाए। नई गेंद संभालते ही उन्होंने तुरंत प्रभाव डाला और अपने स्पेल की तीसरी, 5वींऔर छठी गेंद पर क्रमशः डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन और रचिन रविंद्र को आउट कर दिया। पहले दिन उन्होंने 4 विकेट लिए थे। उन्होंने मैट हेनरी को आउट कर अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया।

जानकारी

गे ने पहले टेस्ट में जड़ा अर्धशतक 

गे ने 95 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 60 की रही। ये खिलाड़ी अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था और अर्धशतक लगा दिया। पहली पारी में वह 8 रन बनाकर आउट हुए।

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