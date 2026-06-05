इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

लॉर्ड्स टेस्ट: रोमांचक मोड़ पर पहुंचा पहला मुकाबला, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल

लेखन आदर्श कुमार 11:55 pm Jun 05, 202611:55 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो गया है। कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 36 रन बनाए हैं। उसे जीत के लिए 218 रनों की जरूरत है। दिन का खेल खत्म होने तक डेवोन कॉनवे (12*) नाबाद थे। आखिरी गेंद पर विलियम ओ रुर्के (0) आउट हुए। ऐसे में आइए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।