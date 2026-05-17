IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर पूरे किए 100 मुकाबले, जानिए उनके आंकड़े

कप्तान

कप्तान के तौर पर सबसे ज्याद मैच खेलने वाले खिलाड़ी

कप्तान के तौर पर श्रेयस से ज्यादा मुकाबले सिर्फ गौतम गंभीर (129), विराट कोहली (143), रोहित शर्मा (158) और महेंद्र सिंह धोनी (235) ने खेले हैं। श्रेयस को अब तक 54 मुकाबलों में जीत और 40 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच टाई रहे हैं और 3 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। उनका जीत प्रतिशतक 54 का है। IPL के इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मुकाबले (136) धोनी ने जीते हैं।