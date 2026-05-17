IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर पूरे किए 100 मुकाबले, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में उन्होंने कप्तान के तौर पर अपने 100 मैच पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सिर्फ 5वें कप्तान बने हैं। IPL में ये खिलाड़ी 3 टीमों के लिए खेला है और सभी के लिए कप्तानी की है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को वह चैंपियन भी बना चुके हैं।
कप्तान
कप्तान के तौर पर सबसे ज्याद मैच खेलने वाले खिलाड़ी
कप्तान के तौर पर श्रेयस से ज्यादा मुकाबले सिर्फ गौतम गंभीर (129), विराट कोहली (143), रोहित शर्मा (158) और महेंद्र सिंह धोनी (235) ने खेले हैं। श्रेयस को अब तक 54 मुकाबलों में जीत और 40 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच टाई रहे हैं और 3 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। उनका जीत प्रतिशतक 54 का है। IPL के इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मुकाबले (136) धोनी ने जीते हैं।
बल्लेबाज
कप्तान के तौर पर ऐसे हैं श्रेयस के आंकड़े
कप्तान के तौर पर श्रेयस ने 97 पारियों में 37.89 की औसत से 2,994 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 140.56 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 134 छक्के और 243 चौके भी निकले हैं। कप्तान के तौर पर उनसे ज्यादा रन डेविड वार्नर (3,356), गंभीर (3,518), रोहित (3,986), धोनी (4,757) और कोहली (4,994) ने बनाए हैं।