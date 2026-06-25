फीफा विश्व कप: ब्राजील के इन खिलाड़ियों ने ग्रुप-स्टेज के सभी मैचों में गोल किए
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील फुटबॉल टीम ने ग्रुप स्टेज में शीर्ष पर रहते हुए राउंड ऑफ-32 में प्रवेश किया। ब्राजील की टीम ने ग्रुप स्टेज में 1 मैच ड्रॉ खेला और 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की। टीम के स्टार स्ट्राइकर विनिसियस जूनियर ने इन तीनों मैचों में गोल किए। इस बीच फीफा विश्व कप इतिहास में ब्राजील के उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ग्रुप स्टेज के सभी मैचों में गोल किए हैं।
#1
जैरजिन्हो (1970)
ब्राजील ने 1970 का विश्व कप जीता था। यह उनका 1958 और 1962 के बाद तीसरा विश्व कप खिताब था। उस खिताबी जीत के नायक जैरजिन्हो रहे थे। उन्होंने 1970 के संस्करण में तीनों ग्रुप स्टेज मैचों में गोल किए थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 7 गोल किए थे, जिसमें फाइनल भी शामिल था। 1970 के संस्करण में उनसे ज्यादा गोल सिर्फ वेस्ट जर्मनी के गर्ड मुलर (10) ने किए थे।
#2
रोमारियो (1994)
1994 के फीफा विश्व कप फाइनल में ब्राजील ने इटली को हराते हुए अपना चौथा खिताब जीता था। उस खिताबी मैच को ब्राजील ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए जीता था। ब्राजील के उस सफल अभियान में रोमारियो ने कुल 5 गोल किए थे। ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैचों में रोमारियो ने 1-1 गोल करने में सफलता हासिल की थी। इसके अलावा रोमारियो ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी गोल किए थे।
#3 और #4
रिवाल्डो और रोनाल्डो (2002)
ब्राजील ने 2002 में अपना 5वां और आखिरी खिताब जीता था। उस संस्करण में ब्राजील के रिवाल्डो और रोनाल्डो ने कमाल का प्रदर्शन किया था। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने अपने ग्रुप मैचों में गोल किए थे। उस संस्करण में रोनाल्डो ने सर्वाधिक 8 गोल किए थे। उन्होंने फाइनल में 2 गोल दागे थे। वहीं, उनके साथी खिलाड़ी रिवाल्डो ने 5 गोल करके अभियान में उपयोगी भूमिका निभाई थी।
#5
विनिसियस जूनियर (2026)
विनिसियस ने ग्रुप स्टेज के पहले मैच में मोरक्को के खिलाफ 1 गोल किया था और वो मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। इसके बाद उन्होंने हैती के विरुद्ध भी 1 गोल किया और ब्राजील ने 3-0 से मुकाबला अपने नाम किया। ब्राजील ने अपने तीसरे ग्रुप स्टेज मैच में स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दी। इस मैच में विनिसियस ने 2 गोल करते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई।