फीफा विश्व कप: ब्राजील के इन खिलाड़ियों ने ग्रुप-स्टेज के सभी मैचों में गोल किए

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रोमारियो (1994)

1994 के फीफा विश्व कप फाइनल में ब्राजील ने इटली को हराते हुए अपना चौथा खिताब जीता था। उस खिताबी मैच को ब्राजील ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए जीता था। ब्राजील के उस सफल अभियान में रोमारियो ने कुल 5 गोल किए थे। ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैचों में रोमारियो ने 1-1 गोल करने में सफलता हासिल की थी। इसके अलावा रोमारियो ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी गोल किए थे।