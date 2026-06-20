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फीफा विश्व कप 2026: USA ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, नॉकआउट में किया प्रवेश
USA ने शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: USA ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, नॉकआउट में किया प्रवेश

लेखन आदर्श कुमार
Jun 20, 2026
03:16 am
क्या है खबर?

सिएटल में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-D मुकाबले में USA फुटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। मौरिसियो पोचेटिनो की टीम ने इससे पहले ग्रुप चरण के पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बर्गेस के ओन गोल से USA को बढ़त मिली, जबकि एलेक्स फ्रीमैन ने दूसरा गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर दी।

रिकॉर्ड्स

USA टीम ने ये रिकॉर्ड्स बनाए 

USA के डिफेंडर क्रिस रिचर्ड्स पहले 2 विश्व कप मुकाबलों में 179 में से 175 पास सफल किए, जो 97.8 प्रतिशत की सफलता दर है। 1966 के बाद किसी खिलाड़ी के पहले 2 विश्व कप मैचों में यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। उनसे आगे केवल घेओर्गे पोपेस्कु हैं, जिन्होंने 1994 में 124 में से 122 पास पूरे किए थे। USA 1930 के बाद पहली बार लगातार 2 विश्व कप मैचों के पहले हाफ में 2 या अधिक गोल किए।

इतिहास

1930 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

USA 1930 के बाद पहली बार ग्रुप चरण के अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उसे एक ओन गोल का भी फायदा मिला। विश्व कप इतिहास में USA अब तक विरोधी टीमों के 5 ओन गोलों से लाभ उठा चुका है, जो दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस मामले में फ्रांस 6 ओन गोलों के साथ शीर्ष पर है। वहीं, रेफरी फेलिक्स स्वायर ने 7 कार्ड दिखाए, जो मौजूदा विश्व कप में सबसे अधिक हैं।

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आंकड़े

ऐसे रहे मैच के आंकड़े 

मैच में USA ने गोल करने की 8 बार कोशिश की और 5 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 बार ही कोशिश की और इतनी बार ही टारगेट पर शॉट लगाया। इस रोचक मैच में जीतने वाली टीम के पास 63 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। USA ने 87 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 494 पास पूरे किए। ऑस्ट्रेलिया ने 249 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 77 प्रतिशत की रही।

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