USA ने शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: USA ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, नॉकआउट में किया प्रवेश

लेखन आदर्श कुमार 03:16 am Jun 20, 202603:16 am

क्या है खबर?

सिएटल में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-D मुकाबले में USA फुटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। मौरिसियो पोचेटिनो की टीम ने इससे पहले ग्रुप चरण के पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बर्गेस के ओन गोल से USA को बढ़त मिली, जबकि एलेक्स फ्रीमैन ने दूसरा गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर दी।