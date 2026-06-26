फीफा विश्व कप 2026: इक्वाडोर ने जर्मनी को हराया, आइवरी कोस्ट भी नॉकआउट में पहुंची

अनचाहे रिकॉर्ड

जर्मनी ने बनाए ये अनचाहे रिकॉर्ड्स

Squawka के अनुसार, जर्मनी ने अब लगातार 9 फीफा विश्व कप मैचों में गोल खाए हैं। यह इस टूर्नामेंट में 72 सालों में बिना क्लीन शीट के उनका सबसे लंबा सिलसिला है। जर्मनी ने अपने इतिहास में विश्व कप के ग्रुप स्टेज में 9 मैच हारे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 4 हार पिछले तीन टूर्नामेंट में मिली हैं। 2014 में खिताब जीतने के बाद से जर्मनी ने विश्व कप में सिर्फ 4 मैच जीते हैं।