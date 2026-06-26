न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जोरदार वापसी, दूसरे दिन ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा। अपनी पहली पारी में इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 223 रन बना लिए थे। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट (21*) और जैकब बेथल (74*) नाबाद थे। पहली पारी के आधार पर अभी भी इंग्लैंड 215 रन से पीछे है। ऐसे में आइए दूसरे दिन के खेल और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
दूसरे दिन का लेखा-जोखा
पहली पारी में न्यूजीलैंड का पहला विकेट 317 रन पर गिरा था। इसके बावजूद उनकी पारी 438 रन पर समाप्त हो गई। बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। टॉम लैथम (151) और डेवोन कॉनवे (157) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के लिए बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। जवाब में इंग्लैंड को पहला झटका जल्दी लग गया, लेकिन इसके बाद बेन डकेट (113) और बेथल (74) की शानदार पारियों ने उनकी वापसी करा दी।
शतक
डकेट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला शतक जड़ा
डकेट 99 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 19 चौके निकले। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक कुल 46 मुकाबले खेले हैं और इसकी 85 पारियों में 40.04 की औसत से 3,284 रन बनाए हैं। बेथल के साथ इस खिलाड़ी ने 177 गेंदों में 179 रन की साझेदारी निभाई। इंग्लैंड में उन्होंने अपना चौथा शतक लगाया।
उपलब्धि
स्टोक्स ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
स्टोक्स ने 21 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 70 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.30 की रही। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लिए। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 250 विकेट और 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जैक्स खिलाड़ी ने ही बस ये कारनामा किया है।
पारी
ऐसी रही बेथल की पारी
बेथल ने 128 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके बल्ले से 9 चौके निकले। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने अपने करियर के सभी अर्धशतक कीवी टीम के खिलाफ ही लगाए हैं। इस खिलाड़ी ने 9 टेस्ट खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 38.60 की औसत से 579 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 रन रहा है।