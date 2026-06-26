इंग्लैंड ने दूसरे दिन अच्छी वापसी की (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जोरदार वापसी, दूसरे दिन ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 11:26 pm Jun 26, 202611:26 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा। अपनी पहली पारी में इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 223 रन बना लिए थे। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट (21*) और जैकब बेथल (74*) नाबाद थे। पहली पारी के आधार पर अभी भी इंग्लैंड 215 रन से पीछे है। ऐसे में आइए दूसरे दिन के खेल और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।