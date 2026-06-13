टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए FDA ने त्जिल्ड दवा को दी मंजूरी

टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए FDA ने त्जिल्ड दवा को दी मंजूरी
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने हाल ही में 8 से 17 साल के उन बच्चों के लिए 'त्जिल्ड' दवा को मंजूरी दी है, जिन्हें हाल ही में टाइप-1 डायबिटीज के तीसरी स्टेज में पाया गया है।
इस दवा का मुख्य लक्ष्य इन बच्चों की इंसुलिन बनाने की क्षमता को कुछ समय तक और बनाए रखना है। यह दवा पहले से ही छोटे बच्चों (एक साल के बच्चों समेत) के लिए भी मंजूर थी, लेकिन तब इसका इस्तेमाल बीमारी की शुरुआती स्टेज में किया जाता था।
दवा के साथ जुड़ा है यह जोखिम
328 बच्चों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि जिनको 'त्जिल्ड' दी गई थी, उनमें 18 महीनों के दौरान इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं के घटने की रफ्तार, उन बच्चों के मुकाबले धीमी थी, जिन्हें प्लेसीबो दिया गया था।
हालांकि, इस दवा के साथ एक जरूरी चेतावनी भी जुड़ी है। यह दवा गंभीर वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती है, इसलिए जो भी मरीज इसे ले रहे हैं, उन पर चिकित्सकों की कड़ी निगरानी रखनी होगी।