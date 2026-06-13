टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए FDA ने त्जिल्ड दवा को दी मंजूरी टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने हाल ही में 8 से 17 साल के उन बच्चों के लिए 'त्जिल्ड' दवा को मंजूरी दी है, जिन्हें हाल ही में टाइप-1 डायबिटीज के तीसरी स्टेज में पाया गया है।

इस दवा का मुख्य लक्ष्य इन बच्चों की इंसुलिन बनाने की क्षमता को कुछ समय तक और बनाए रखना है। यह दवा पहले से ही छोटे बच्चों (एक साल के बच्चों समेत) के लिए भी मंजूर थी, लेकिन तब इसका इस्तेमाल बीमारी की शुरुआती स्टेज में किया जाता था।