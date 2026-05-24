शोध में निगरानी ऐप्स काे लेकर चौंकाने वाला खुलासा 

ऐप्स ने 140 से ज्यादा कंपनियों को भेजा डाटा

शोधकर्ताओं ने पाया कि इन ऐप्स ने 140 से ज्यादा बाहरी कंपनियों के साथ नाम, ईमेल और डिवाइस की जानकारी साझा की और कुछ प्लेटफॉर्म्स कर्मचारियों की सटीक लोकेशन पर नजर रखने में भी सक्षम थे।

इस अध्ययन को अंजाम देने वाली टीम ने कर्मचारियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़े नियमों की मांग की है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर्र इसमें बदलाव नहीं किया गया तो नौकरी और निजी जिंदगी के बीच की रेखा और भी धुंधली हो सकती है।