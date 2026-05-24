ब्लड ग्रुप A1 वालों को युवावस्था में स्ट्रोक का 16 फीसदी अधिक खतरा- अध्ययन
एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि आपका ब्लड ग्रुप आपकी सेहत के लिए काफी अहम हो सकता है, खासकर तब जब बात 60 साल की उम्र से पहले होने वाले स्ट्रोक की हो।
शोधकर्ताओं ने करीब 17,000 युवा स्ट्रोक मरीजों के आंकड़ों को जांचा और पाया कि A1 ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कम उम्र में स्ट्रोक होने की संभावना दूसरों के मुकाबले ज्यादा होती है।
2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में यह खोज हमारी अनूठी जैविक संरचना हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है।
किस ग्रुप में कितना है स्ट्रोक का जोखिम?
ब्लड ग्रुप A1 वाले कम उम्र के युवाओं में स्ट्रोक होने का जोखिम करीब 16 प्रतिशत ज्यादा होता है, वहीं दूसरी ओर O1 ब्लड ग्रुप वालों के लिए यह जोखिम 12 प्रतिशत कम पाया गया है।
हालांकि, कुल मिलाकर स्ट्रोक का यह जोखिम अभी भी काफी कम है। फिर भी, यह एक दिलचस्प संकेत है कि कम उम्र में होने वाले स्ट्रोक में आनुवंशिकी की भूमिका हो सकती है।
A ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए यह बढ़ा हुआ जोखिम 60 साल की उम्र के बाद नजर नहीं आया, जबकि B ब्लड ग्रुप वालों में कुल मिलाकर स्ट्रोक का जोखिम थोड़ा ज्यादा ही देखा गया।
इस अध्ययन में ज्यादातर लोग यूरोपीय मूल के थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों पर और ज्यादा अध्ययन किए जाएं तो इन नतीजों के मायने और अच्छी तरह से साफ हो पाएंगे।