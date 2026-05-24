ब्लड ग्रुप A1 वालों को युवावस्था में स्ट्रोक का 16 फीसदी अधिक खतरा- अध्ययन

किस ग्रुप में कितना है स्ट्रोक का जोखिम?

ब्लड ग्रुप A1 वाले कम उम्र के युवाओं में स्ट्रोक होने का जोखिम करीब 16 प्रतिशत ज्यादा होता है, वहीं दूसरी ओर O1 ब्लड ग्रुप वालों के लिए यह जोखिम 12 प्रतिशत कम पाया गया है।

हालांकि, कुल मिलाकर स्ट्रोक का यह जोखिम अभी भी काफी कम है। फिर भी, यह एक दिलचस्प संकेत है कि कम उम्र में होने वाले स्ट्रोक में आनुवंशिकी की भूमिका हो सकती है।

A ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए यह बढ़ा हुआ जोखिम 60 साल की उम्र के बाद नजर नहीं आया, जबकि B ब्लड ग्रुप वालों में कुल मिलाकर स्ट्रोक का जोखिम थोड़ा ज्यादा ही देखा गया।

इस अध्ययन में ज्यादातर लोग यूरोपीय मूल के थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों पर और ज्यादा अध्ययन किए जाएं तो इन नतीजों के मायने और अच्छी तरह से साफ हो पाएंगे।