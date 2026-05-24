अब आप नहीं, कंप्यूटर आपको समझेगा- एनवीडिया CEO टेक्नोलॉजी May 24, 2026

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने कहा है कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कंप्यूटर हमें समझेंगे, न कि हम कंप्यूटर को।

उन्होंने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में तेजी से हो रही तरक्की की वजह से मशीनें हमारे बोलने और व्यवहार करने के तरीके को अब और भी बेहतर तरीके से समझने लगी हैं। इसी वजह से अब टेक्नोलॉजी ज्यादा स्वभाविक और इंसानों के लिए ज्यादा आसान लगने लगी है।