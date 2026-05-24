हिंद महासागर की सतह 100 मीटर धंसने का खुला रहस्य 

अफ्रीका के नीचे से उठ रहा मेंटल पदार्थ

रिसर्च से पता चला है कि हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण की इस कमी के पीछे पृथ्वी के मेंटल की गहराई से उठने वाला गर्म और हल्का पदार्थ है, जिसे 'जियोइड लो' कहते हैं।

दरअसल, यह पदार्थ टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने की वजह से अफ्रीका के नीचे से पूर्व की ओर आता है। लाखों सालों में इस प्रक्रिया ने वहां एक ऐसा इलाका बना दिया, जहां द्रव्यमान कम है।

इसी वजह से उस इलाके में गुरुत्वाकर्षण कमजोर पड़ गया और समुद्र की सतह भी नीचे चली गई।