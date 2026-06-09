TCS में 3 साल में कर्मचारियों के बराबर होंगे AI एजेंट, अध्यक्ष ने किया दावा

AI से हासिल किया करीब 220 अरब रुपये का राजस्व

चंद्रशेखरन को नहीं लगता कि AI से नौकरियों को कोई खतरा है। उनका मानना है कि इस बदलाव को लेकर, जो डर दिखाया जा रहा है, वह कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। AI तो असल में विकास और नवाचार के बड़े अवसर पैदा करता है।

TCS ने वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तिमाही में AI से 2.4 अरब डॉलर (करीब 220 अरब रुपये) का सालाना राजस्व दर्ज की है। इसमें तिमाही आधार पर 22.4 फीसदी की चक्रवृद्धि वृद्धि देखी गई है।

कंपनी को भविष्य में कई बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पुराने तकनीकी सिस्टम्स को आधुनिक बनाना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 'फिजिकल AI' का इस्तेमाल करना शामिल है।