मेटा फ्री में दे रही प्रशिक्षण और AI डाटा सेंटर में नौकरी 

NCCER से मिलेगा प्रमाण पत्र

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको नेशनल सेंटर फॉर कंस्ट्रक्शन एजुकेशन एंड रिसर्च (NCCER) से प्रमाण पत्र मिलेंगे। साथ ही, मेटा के संवेदकों के साथ पक्की नौकरी का प्रस्ताव भी मिलेगा।

ये नौकरी के अवसर लुइसियाना, ओहायो, इंडियाना या टेक्सास जैसे अमेरिकी राज्यों में होंगे। इस साल अमेरिकी निर्माण उद्योग में लगभग 3,50,000 नौकरियां खाली हैं।

इसकी मुख्य वजह AI इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से बढ़ता काम है। मेटा का यह कदम भविष्य को बनाने में योगदान देने और सीखने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।