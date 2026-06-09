व्हाट्सऐप पर AI से बिजनेस चैट होंगे ऑटोमैटिक, जानिए क्या होगा फायदा

सब्सक्रिप्शन प्लांस का शुरू होगा ट्रायल

अभी तो यह प्लेटफॉर्म मुफ्त है, लेकिन 15 जून से मेटा इसके सब्सक्रिप्शन प्लांस का ट्रायल शुरू करेगा। कंपनी ने एक डेमो में दिखाया कि कैसे किसी कंपनी के सिस्टम से जानकारी लेकर व्हाट्सऐप के अंदर ही आसानी से रेंटल कार बुक की जा सकती है।

बिजनेस को इसे जोड़ने के लिए आसान टूल्स मिलेंगे, साथ ही ऐसे डैशबोर्ड भी दिए जाएंगे, जो दिखाएंगे कि ग्राहक क्या पूछ रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया कैसी है।

जल्दी ही आप अपने व्हाट्सऐप सर्च में ही AI से चलने वाली इन कंपनियों को देख पाएंगे। इससे ऐप छोड़े बिना ही सारे काम निपटाना और भी सरल हो जाएगा।