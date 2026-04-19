आने वाले कई सालों तक बनी रह सकती है मेमोरी चिप की कमी- रिपोर्ट

दुनियाभर में इस समय मेमोरी चिप की कमी से बड़ी बड़ी कंपनियां जूझ रही हैं, जिससे स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कीमतों में आने वाले समय में और बढ़ोतरी हो सकती है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, रैम की कमी की समस्या इस साल ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक बनी रह सकती है। अनुमान है कि 2027 तक केवल 60 प्रतिशत मांग ही पूरी हो पाएगी।

समय नई फैक्ट्री बनने में लग रहा लंबा समय दुनिया की बड़ी कंपनियां सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रही हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर यूनिट 2027 या 2028 से पहले शुरू नहीं होंगी। SK ने हाल ही में एक नई फैक्ट्री शुरू की है, लेकिन 2026 के लिए यही एकमात्र बढ़ोतरी मानी जा रही है। इससे साफ है कि तुरंत सप्लाई बढ़ाना आसान नहीं है और बाजार में कमी बनी रह सकती है।

उत्पादन मांग के मुकाबले उत्पादन कम रिपोर्ट के अनुसार, मांग को पूरा करने के लिए 2026 और 2027 में हर साल करीब 12 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। हालांकि, फिलहाल सिर्फ 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की योजना बनाई गई है। यह अंतर दिखाता है कि कंपनियां तेजी से बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से आने वाले समय में बाजार में दबाव बढ़ सकता है और सप्लाई की स्थिति और चुनौतीपूर्ण बन सकती है।

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