कैंसर की दवाओं से होगा अल्जाइमर का इलाज, चूहों में हुआ शोध 

इंसानों के इलाज की उम्मीद बंधी

लेट्रोजोल और इरिपोटेकन दिमाग की अलग-अलग कोशिकाओं को टारगेट करती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ इस्तेमाल करने से अल्जाइमर रोग से कई मोर्चों पर निपटा जा सकता है।

ये नतीजे अभी सिर्फ चूहों पर हुए शोध से मिले हैं और इंसानों पर इन्हें आजमाने से पहले अधिक सुरक्षा जांच की जरूरत होगी।

दुनियाभर में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अल्जाइमर से जूझ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के नए इलाज की खोज बहुत उम्मीदें जगाती है।