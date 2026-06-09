पेरिस में वीवाटेक 2026 के लिए भारत आधिकारिक भागीदार देश घोषित 

स्टार्टअप्स दिखाएंगे काबिलियत

भारत का विशाल 'टेक फॉर ह्यूमैनिटी' पवेलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्पेसटेक से लेकर हेल्थटेक, क्लाइमेटटेक और साइबर सिक्योरिटी तक, हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाएगा। इसमें कई यूनिकॉर्न और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स शामिल होंगे।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे।

इस पवेलियन का लोगो भी बेहद खास है, जो पारंपरिक 'ट्री ऑफ लाइफ' और आधुनिक डिजिटल अंदाज का एक अनूठा मेल है। यह दर्शाता है कि कैसे भारत अपनी समृद्ध विरासत को नई तकनीक के साथ मिलाकर दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान पेश कर रहा है।