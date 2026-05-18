इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहे लोफी डस्क फिल्टर का कैसे करें उपयोग?

इंस्टाग्राम यूजर्स के बीच इन दिनों लोफी डस्क AI फिल्टर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह फिल्टर फोटो को डार्क और सिनेमैटिक लुक देता है, जिससे तस्वीरें ज्यादा आकर्षक दिखती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यह इफेक्ट लाइटिंग, शैडो और बैकग्राउंड को बदल देता है। इंस्टाग्राम ने यह फीचर स्टोरी सेक्शन में दिया है, जहां यूजर्स अपनी पुरानी या नई फोटो पर आसानी से यह इफेक्ट लगा सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं।

#1 रीस्टाइल फीचर से ऐसे लगाएं फिल्टर जिन यूजर्स के पास रीस्टाइल फीचर मौजूद है, वे इंस्टाग्राम स्टोरी खोलकर आसानी से यह इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले स्टोरी कैमरा खोलें और गैलरी से कोई फोटो चुनें। इसके बाद ऊपर दिख रहे रीस्टाइल आइकन पर टैप करें। यहां कई AI इफेक्ट दिखाई देंगे, जिनमें से लोफी डस्क चुनना होगा। कुछ सेकंड AI प्रोसेसिंग होने के बाद फोटो नया सिनेमैटिक लुक ले लेगी, जिसके बाद यूजर फोटो सेव या शेयर कर सकते हैं।

#2 इफेक्ट सर्च से भी मिल जाएगा ऑप्शन अगर किसी यूजर को रीस्टाइल फीचर नहीं दिख रहा है, तो वह इफेक्ट सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए इंस्टाग्राम स्टोरी कैमरा खोलें और इफेक्ट सेक्शन में जाकर ब्राउज इफेक्ट्स पर टैप करें। इसके बाद सर्च बॉक्स में लोफी डस्क लिखें। रिजल्ट आने पर फिल्टर चुनें और अपनी फोटो अपलोड करें। AI प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद नई एडिटेड फोटो तैयार हो जाएगी, जिसे सीधे स्टोरी या पोस्ट में लगाया जा सकता है।

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