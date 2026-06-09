गूगल क्लाउड ने AI से नौकरियां जाने के दावों को किया खारिज टेक्नोलॉजी Jun 09, 2026

गूगल क्लाउड ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो और HCLटेक जैसी बड़ी भारतीय IT कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इसका मकसद 'जेमिनी एंटरप्राइज' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कंपनियों के लिए व्यावहारिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स तैयार करना है।

गूगल क्लाउड के मैट रेनर ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज किया है कि AI भारतीय IT कंपनियों का वजूद खत्म कर देगा। उन्होंने इन आशंकाओं को 'मिथक और झांसा' बताया।

रेनर का कहना है कि इसके उलट 'फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स' की मांग लगातार बढ़ रही है। ये वे विशेषज्ञ होते हैं, जो कंपनियों को AI का वास्तविक दुनिया में प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहयोग देते हैं।