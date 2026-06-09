एलन मस्क ने दिखाई अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले AI सैटेलाइट की झलक

सैटेलाइट्स को सरल बनाया

स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की तुलना में इन नए सैटेलाइट्स को ज्यादा सरल बनाया गया है। इनमें फैंसी एंटीना नहीं लगाए गए हैं, बल्कि सोलर सेल और लेजर लिंक जैसी जरूरी चीजों पर ही खास ध्यान दिया गया है।

स्पेस-X ने टेक्सस के बास्ट्रोप में सोलर पैनल बनाने के लिए गिगासैट नाम की एक बड़ी फैक्टरी बनाई है। साथ ही, चिप्स के निर्माण के लिए एक और जगह भी तैयार की जा रही है।

कंपनी ये दोनों बड़े कदम इसलिए उठा रही है, ताकि वो एक ऐसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए तैयार हो सके, जो रिकॉर्ड तोड़ सकता है।