चीन ने बनाया बाल से पतला और स्टील से 10 गुना मजबूत फाइबर टेक्नोलॉजी May 24, 2026

चीन ने हाल ही में T1200 नाम का एक नया और बेहद मजबूत कार्बन फाइबर पेश किया है। यह आम स्टील से करीब 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बाल से भी ज्यादा पतला है।

सरकारी कंपनी चाइना नेशनल बिल्डिंग मटेरियल ग्रुप (CNBM) ने घोषणा की है कि उसने इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया है।

इसकी ताकत दिखाने के लिए, शोधकर्ताओं ने लगभग 1.2 लाख बहुत पतले धागों को मोड़कर एक रस्सी बनाई थी, जिसकी चौड़ाई 2mm से भी कम थी।

चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह पतली रस्सी 54 वयस्कों से भरी एक बस को खींचने में सक्षम थी।