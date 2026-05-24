10 अरब साल पहले 2 आकाशगंगाओं के टकराने के मिले सुराग
हाल ही में पता चला है कि हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) के साथ बहुत पहले एक बड़ी घटना घटी थी। खगोलशास्त्रियों को ऐसे सबूत मिले हैं कि करीब 10 अरब साल पहले इसकी टक्कर एक छोटी आकाशगंगा 'लोकी' से हुई थी।
शक्तिशाली टेलीस्कोप से मिले बेहद सटीक डाटा के दम पर वैज्ञानिक अब मानते हैं कि इन पुरानी टक्करों ने आकाशगंगा को आज का आकार देने में अहम भूमिका निभाई होगी।
आकाशगंगा में मिले लोकी के अवशेष
जब आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं तो वे अपने पीछे तारों के बिखरे हुए टुकड़े और ब्रह्मांडीय अवशेष छोड़ जाती हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने हमारी आकाशगंगा की घनी डिस्क के पास लोकी के बचे हुए हिस्से खोजे।
इससे पता चला है कि यह विलय काफी बड़ी घटना थी, ठीक वैसी ही जैसे गाया-सॉसेज-एन्सेलैडस नामक एक और जानी-मानी टक्कर हुई थी।
इस शोध के मुख्य लेखक फ्रेडरिक सेस्टिटो बताते हैं कि लोकी शायद हमारी आकाशगंगा को बनाने वाले शुरुआती हिस्सों में से एक थी। यह खोज हमें यह समझने के लिए नए सुराग दे रही है कि हमारी आकाशगंगा का पूरा ढांचा कैसे बना।