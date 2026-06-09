ऐपल का फोल्डेबल आईफोन सितंबर में देगा दस्तक, iOS 27 ने खोला राज
ऐपल का फोल्डेबल आईफोन सितंबर में आईफोन 18 प्रो के साथ लॉन्च हो सकता है और iOS 27 का पहला डेवलपर बीटा इस बात का संकेत दे रहा है।
इसमें 'फोल्डस्टेट' और 'मैकेनिकलएंगलडिग्रीज' जैसे छिपे हुए कोड मिले हैं। इनसे पता चलता है कि फोन को यह मालूम होगा कि वह किस तरह मुड़ा है, जैसे कि उसके हिंज एंगल क्या हैं। लगभग 2,000 डॉलर (करीब 1.9 लाख रुपये) की शुरुआती कीमत वाला यह नया डिवाइस सैमसंग के फोल्डेबल फोन और अन्य निर्माताओं को कड़ी टक्कर देगा।
iOS 27 में मिलेगी एडाप्टेबिलिटी की सुविधा
iOS 27 और मैकओएस 27 गोल्डन गेट में फ्लेक्सिबल स्क्रीन के लिए खास फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें म्यूजिक और वेदर जैसे ऐप्स में फुल-पेज विजेट्स के साथ-साथ बड़े लेआउट के लिए रीसाइज किया गया आईफोन मिररिंग टूल शामिल है।
ऐपल ने 'ऐप एडाप्टेबिलिटी' नाम का एक कॉन्सेप्ट भी पेश किया है, जिससे आपके ऐप्स अलग-अलग स्क्रीन साइज और आस्पेक्ट रेशियो में आसानी से एडजस्ट हो सकेंगे।
ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कंपनी चाहती है कि उसका पहला फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च होते ही एकदम बेहतर और शानदार लगे।