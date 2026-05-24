छिपे हुए ऑडियो से हो रहा डाटा लीक

ये छिपे हुए सिग्नल AI असिस्टेंट्स से ऐसे काम करवा सकते हैं, जो आपने कभी नहीं कहे, जैसे आपकी निजी तस्वीरें या बैंक की जानकारी साझा करना और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी।

यह हमला मुख्य रूप से ओपन-सोर्स AI मॉडल्स को निशाना बनाता है, हालांकि यह माइक्रोसॉफ्ट जैसे मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर भी असर डाल सकता है।

मुख्य लेखक मेंग चेन ने बताया कि यह तरीका इसलिए काम करता है, क्योंकि यह सिग्नल कॉन्टेक्स्ट-अगनास्टिक है। इसका इस्तेमाल किसी भी टारगेट मॉडल पर हमला करने के लिए कभी भी किया जा सकता है, चाहे यूजर कुछ भी बोल रहा हो। यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है।

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वे इससे बचने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने पर काम कर रहे हैं।