आपका बच्चा छोटी-छोटी बातें भी नहीं सुनता? इन 5 तरीकों से बदलें उसकी आदत
क्या है खबर?
बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर जब बात अनुशासन की आती है। कई माता-पिता इस समस्या का सामना करते हैं कि उनका बच्चा छोटी-छोटी बातें भी नहीं सुनता। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को अनुशासित बना सकते हैं और उसे छोटी-छोटी बातों का पालन करवाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से वे आपकी घर के कामों में मदद करने लगेंगे।
#1
उदाहरण देकर सिखाएं
बच्चे अक्सर बड़ों की नकल करते हैं। इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ खास आदतें अपनाए तो सबसे पहले खुद उन आदतों को अपने जीवन में शामिल करें।
उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने खिलौने सही जगह पर रखे तो खुद भी अपने सामान व्यवस्थित रखें।
इससे बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा और वह आपकी आदतों को अपनाएगा। यह एक अच्छे उदाहरण की तरह होगा।
#2
सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करें
बच्चों को प्रेरित करने का एक अच्छा तरीका है उन्हें सकारात्मक प्रोत्साहन देना। जब आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है या आपकी बात मानता है तो उसकी तारीफ करें और उसे इनाम दें।
इससे वह समझ जाएगा कि सही काम करने पर क्या मिलता है और भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। इसके अलावा आप उसे छोटे-छोटे इनाम भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टिकर, मिठाई या उसकी पसंदीदा चीज।
हालांकि, हर बार ऐसा न करें।
#3
नियम बनाएं और उनका पालन करवाएं
बच्चों के लिए स्पष्ट नियम बनाना बहुत जरूरी है। इन नियमों को सरल और समझने में आसान रखें, जैसे कि "खिलौने सही जगह पर रखें" और "बिस्तर सजाएं" आदि।
इन नियमों का पालन करवाने के लिए नियमित रूप से याद दिलाते रहें और अगर वे नियम तोड़ते हैं तो उन्हें धीरे-धीरे समझाएं कि ऐसा करना गलत क्यों है।
इसके अलावा नियमों को मजेदार तरीके से पेश करें, ताकि बच्चा उन्हें आसानी से अपनाए।
#4
धैर्य रखें
धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे कभी-कभी हमारी बात नहीं मानते या गलतियां कर देते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करें कि उन्होंने गलती कहां की थी और उसे कैसे सुधार सकते हैं।
अगर आप गुस्सा होंगे तो इससे स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। बच्चे को समय दें, ताकि वह अपनी गलतियों को समझ सके और उन्हें सुधारने की कोशिश करे।
इसके अलावा प्यार भरे शब्दों से उसे सही रास्ता दिखाएं।
#5
संवाद करें
बच्चों से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकें और समझ सकें कि उनकी गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
नियमित रूप से उनके साथ बैठकर बातचीत करें, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें।
इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे अधिक जिम्मेदार भी बनेंगे और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।