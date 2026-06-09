कलर करेक्टर लगाने के टिप्स

चेहरे के दाग-धब्बों को बखूबी छुपाता है कलर करेक्टर, इस मेकअप उत्पाद को ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन सयाली 04:40 pm Jun 09, 202604:40 pm

क्या है खबर?

कलर करेक्टर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे की असमानताओं को छिपाने में मदद करता है। यह खासकर तब उपयोगी होता है, जब आपके चेहरे पर लालिमा, दाग-धब्बे या काले घेरे हों। कलर करेक्टर का सही तरीके से उपयोग करने से आपका मेकअप लंबे समय तक सही दिखता है और चेहरे पर एक समान रंगत आती है। आइए जानते हैं कि कलर करेक्टर का उपयोग कैसे किया जा सकता है।