चेहरे के दाग-धब्बों को बखूबी छुपाता है कलर करेक्टर, इस मेकअप उत्पाद को ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
कलर करेक्टर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे की असमानताओं को छिपाने में मदद करता है। यह खासकर तब उपयोगी होता है, जब आपके चेहरे पर लालिमा, दाग-धब्बे या काले घेरे हों। कलर करेक्टर का सही तरीके से उपयोग करने से आपका मेकअप लंबे समय तक सही दिखता है और चेहरे पर एक समान रंगत आती है। आइए जानते हैं कि कलर करेक्टर का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
#1
मेकअप के लिए त्वचा को करें तैयार
कलर करेक्टर का उपयोग करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह साफ करें। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को हल्के फेसवॉश से धोएं और कपड़े से सुखा लें। इसके बाद टोनर का उपयोग करें, ताकि त्वचा के रोमछिद्र खुल जाएं। इसके बाद एक हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि नमी बनी रहे और कलर करेक्टर अच्छे से फैल सके। इससे मेकअप का आधार तैयार हो जाएगा और कलर करेक्टर का असर बढ़ जाएगा।
#2
सही रंग चुनें
कलर करेक्टर चुनते समय अपनी त्वचा के रंग का ध्यान रखें। अगर आपकी त्वचा हल्की लालिमा वाली है तो हरा रंग चुनें, जो लालिमा को कम करेगा। नीला रंग काले घेरे और दाग-धब्बों को छिपाने में मदद करता है, जबकि पीला या नारंगी रंग गहरे धब्बों को छिपाने में मदद करता है। गुलाबी रंग त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है। सही रंग चुनने से आपका मेकअप लंबे समय तक सही दिखेगा।
#3
सही तरीके से लगाएं
कलर करेक्टर लगाने के लिए सबसे पहले उंगली, ब्रश या स्पंज का उपयोग करें। उंगली से लगाने पर यह बेहतर तरीके से त्वचा में घुसता है और प्राकृतिक लुक देता है। ब्रश से लगाने पर नियंत्रण रहता है और स्पंज से फिनिशिंग अच्छी आती है। हल्के हाथों से लगाएं, ताकि उत्पाद समान रूप से फैल सके और ज्यादा गाढ़ा न लगे। इसके बाद फाउंडेशन और अन्य मेकअप उत्पाद लगाएं, ताकि कलर करेक्टर छिप जाए।
#4
सेटिंग पाउडर का उपयोग करें
कलर करेक्टर लगाने के बाद उसे सेट करना जरूरी है, ताकि वह लंबे समय तक बना रहे। इसके लिए सेटिंग पाउडर का उपयोग करें। इससे मेकअप सेट रहता है और चिपचिपाहट नहीं होती। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो सेटिंग पाउडर जरूर लगाएं, ताकि तेल न आएं और मेकअप बिगड़े नहीं। सेटिंग पाउडर लगाने से कलर करेक्टर का असर बढ़ता है और आपका मेकअप लंबे समय तक सही दिखता है।
#5
समय-समय पर जांचते रहें
कलर करेक्टर का उपयोग करते वक्त उसकी स्थिति को समय-समय पर जांचते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ठीक किया जा सके। अगर कहीं पर ज्यादा मात्रा लग गई हो या वह फैल गया हो तो उसे साफ करें और सही मात्रा में लगाएं। इस तरह सही तरीके से कलर करेक्टर का उपयोग करके आप अपने चेहरे की असमानताओं को छिपा सकते हैं और सबसे ज्यादा सुंदर दिख सकते हैं।